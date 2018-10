Lors d'une réunion cette semaine, les conseillers scolaires de Halton ont décidé, dans un vote serré, d'abolir la politique du « caractère sacré de la vie » qui avait été mise en place en février.

Cette nouvelle règle interdisait aux écoles du conseil catholique de faire des dons à des organismes qui violent le respect au caractère sacré de la vie de la conception à la mort naturelle .

Les organisations qui soutiennent publiquement, directement ou indirectement, l'avortement, la contraception, la stérilisation, l'euthanasie ou la recherche sur les cellules souches embryonnaires , étaient sur la liste noire.

Cette politique avait cependant été vertement critiquée. Selon des documents, 74 % des répondants à un sondage du conseil scolaire y étaient opposés, et seulement 21 % étaient pour.

Des parents et des élèves avaient protesté et plus de 10 000 personnes avaient signé une pétition pour dénoncer cette nouvelle règle.