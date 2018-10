Pendant trois ans, l’hologramme d’Amy Winehouse donnera des concerts d’une durée de 75 à 110 minutes. Des musiciens en chair et en os accompagneront la voix de la chanteuse, connue pour ses tubes Rehab, Back to Black et You Know I'm No Good.

La voix sera extraite des enregistrements originaux réalisés par Amy Winehouse au cours de sa carrière.

Derrière ce spectacle se cache la même société de production que celle qui a produit les concerts des hologrammes de la cantatrice Maria Callas et du crooner des années 1960 Roy Orbison.

On ne connaît pas encore les dates de la tournée ni les villes visitées.

Les revenus versés à un organisme

Mitch Winehouse a précisé que tous les revenus que la famille tirera de cette tournée seront versés à la Amy Winehouse Foundation, qui vient en aide aux jeunes souffrant de dépendances.

Luttant contre une dépendance à la drogue et à l’alcool ainsi que contre des troubles alimentaires, Amy Winehouse a été retrouvée sans vie à Londres en juillet 2011.

L’autopsie réalisée sur son corps a révélé une surdose d’alcool.