Le sondage électronique de Maclean's a consulté plus de 23 000 étudiants sur les services et les activités sur le campus, en plus d'une nouvelle question sur la place faite aux études autochtones.

L'Université Bishop's arrive 12e dans le classement général des universités de premier cycle.

L'Université de Sherbrooke se classe quant à elle au 13e rang des universités avec une Faculté de médecine et au premier rang dans le classement de satisfaction de sa catégorie.