La transaction de 18,5 millions de dollars conclue en avril dernier concerne 10 stations régionales, dont 3 en Abitibi.



Avec cette approbation, RNC met fin à ses activités de radiodiffusion dans la région qui avaient débuté en 1948, avec les stations radio AM de CKRN, CHAD et CKVD.



L'entreprise Cogeco va verser l'équivalent de 6 % de la valeur de la transaction, soit 1 184 217 $, pour aider au développement du contenu canadien dans les stations.



Par ailleurs, le nouvel acquéreur ne va pas modifier « la vocation des stations, qui conserveront une couleur locale et régionale », explique le CRTC dans un communiqué.



Dans son analyse, le Conseil ajoute que « les stations de RNC pourraient bénéficier d'économies d'échelle et des ressources de Cogeco pour maximiser les revenus publicitaires, ce qui favoriserait la viabilité financière des stations ciblées ».