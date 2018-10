Amendes remises à des entreprises de camionnage, selon la Société d'assurance de la Saskatchewan (SGI) :

2017 : 120

2016 : 109

2015 : 82

Le montant des amendes oscille entre 50 $ et plus de 16 000 $. « Ce n'est qu'un moyen d'encourager les entreprises de transport à respecter leurs obligations », a déclaré Tyler McMurchy, de SGI.

Selon lui, plus il y aura de sensibilisation et plus la loi sera appliquée, plus les routes de la Saskatchewan seront sûres.

Le nombre de camionneurs qui ont volontairement suivi un cours de sécurité routière du SGI a également augmenté. En moyenne, 150 camionneurs ont suivi ce cours en 2015 et 2016 comparativement à 267 cette année.

En avril, 16 personnes ont été tuées et 13 personnes blessées quand un camion semi-remorque a percuté l'autocar de l’équipe de hockey junior des Broncos de Humboldt.

Le conducteur du semi-remorque fait face à des accusations criminelles. La cause est toujours devant les tribunaux. D'autre part, le propriétaire de l'entreprise de camionnage fait face à huit chefs d’accusation et doit comparaître en cour le 9 novembre à Calgary.

Après l'accident, des pressions ont été exercées pour que les chauffeurs de camion soient obligés de suivre une formation en Saskatchewan et dans l'ensemble du pays. L'Ontario est la seule province où les chauffeurs de camion semi-remorque sont obligés de suivre une formation. En Alberta, cette formation sera obligatoire à compter du printemps prochain.

En Saskatchewan, les responsables de SGI ont déclaré que la question de la formation obligatoire est présentement à l'étude et qu'une annonce devrait être faite dans les prochains mois.

Avec les informations de Jason Warick