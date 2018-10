Les policiers la soupçonnent d'être liée à l'incendie qui a forcé l'évacuation de l'hôtel Radisson, situé près de l'autoroute 401 et de l'avenue Victoria Park, tard le soir, le 2 octobre dernier.

Une enquête a déterminé que les flammes, ayant pris naissance au troisième étage de l'établissement, avaient été allumées intentionnellement , selon la police. Une bonbonne de gaz a été trouvée en feu dans un couloir de l'hôtel.

Heureusement, l'incendie a été maîtrisé rapidement et personne n'a été blessé.

Images de l'hôtel qui a été la proie des flammes, incluant une photo du tapis brûlé dans un couloir au troisième étage. Photo : CBC/Julie Crysler

Réfugiés ciblés?

Une réfugiée du Soudan qui est hébergée à l'hôtel avec son mari et leur enfant de 8 mois dit que l'évacuation survenue vers 23 h plus tôt ce mois-ci a été un cauchemar pour elle. On tenait les enfants, même ceux des autres parents, parce qu'il fallait faire vite et que les enfants pleuraient , raconte-t-elle.

La mère, dont CBC protège l'identité pour des raisons de sécurité, croit que l'hôtel, où plusieurs centaines de réfugiés sont logés, a été ciblé.

Il y a des petits groupes, des gens qui protestent contre notre présence et qui disent : "Ils prennent notre argent, [le gouvernement] se sert de nos impôts juste pour leur donner un avenir meilleur. Réfugiée hébergée à l'hôtel

La réfugiée rétorque ceci : on veut juste trouver un endroit sécuritaire où vivre.

Une vidéo anti-immigrant diffusée en ligne par un groupe qui se dit dédié à la promotion du nationalisme contient des images d'un hôtel ressemblant à l'établissement touché par l'incendie criminel.

Pour sa part, la porte-parole de la police Katrina Arrogante affirme que rien ne montre pour l'instant qu'il y a un lien entre la vidéo et l'incendie. Elle ajoute qu'il n'y a aucune indication que l'hôtel a été ciblé .

Description de la femme recherchée : 1,68 m à 1,73 m

Carrure moyenne

Elle portait une veste avec un capuchon noir, des pantalons foncés et des chaussures de sport bleues

L'hôtel Radisson doit installer plus de caméras de surveillance, à la suite de l'incendie.