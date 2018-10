Un texte de Justine Cohendet et Jean-Loup Doudard

Dans la petite municipalité nord-ontarienne de Marathon, à 300 kilomètres à l’est de Thunder Bay, l'annulation des services de Greyhound est sur toutes les lèvres.

Rhea Starkes, la directrice du refuge pour femmes de la ville, est inquiète. Lorsqu’elle a appris que Greyhound abandonnait ce trajet, elle n’y a d’abord pas cru, tant cette ligne est achalandée dans son coin de pays.

Ça nous est arrivé plusieurs fois de ne pas parvenir à acheter un billet d’autobus pour une femme pour le lendemain [parce que l'autocar était complet] , explique-t-elle, désemparée.

La Maison Marjorie qu’elle dirige utilise régulièrement les autocars de Greyhound pour transférer les femmes d’un refuge à l’autre.

Lorsqu’une femme n’est pas en sécurité à Marathon, dans notre refuge, nous la transférons à Thunder Bay ou Wawa. Rhea Starkes, directrice du refuge pour femmes de Marathon

La directrice du refuge pour femmes de Marathon, Rhea Starkes, déplore l'abandon des services par le transporteur américain Greyhound. Photo : Radio-Canada/Jean-Loup Doudard

Selon elle, le service offert par Greyhound est indispensable, parce qu’il permet aux femmes d'aller d'une ville à l’autre sans correspondance. C’est aussi un service rapide et peu coûteux.

Après le 31 octobre, ce ne sera plus possible. Les femmes transférées de Marathon à Wawa par mesure de sécurité devront prendre deux autocars de deux compagnies différentes.

Pas de trajets directs

Si des compagnies locales comme Kasper Transportation ont mis en place de nouveaux itinéraires pour tenter de combler le vide laissé par Greyhound, aucune ne propose un trajet direct , déplore Rhea Starkes.

Le trajet qui se faisait jusqu’ici en quelques heures prendra désormais deux jours et des femmes déjà vulnérables seront contraintes de passer la nuit à White River, une communauté de 600 habitants sans réseau cellulaire.

À White River, la correspondance entre les autocars d'Ontario Northland et de Kasper aura lieu dans le stationnement de cette station d'essence. Photo : Radio-Canada/Jeff Walters

La Maison Marjorie de Marathon n’est pas la seule à s’inquiéter du retrait de service du transporteur américain.

En Saskatchewan, plusieurs associations qui viennent en aide aux femmes violentées ont indiqué en août que la suppression de cette ligne risquait d'accroître la vulnérabilité des femmes dans cette province.

Ce que craignent ces organismes plus que tout, c’est que les femmes retournent sur les routes et se mettent à faire de l’autostop pour se déplacer.

Dans le Nord de l'Ontario, plusieurs craignent que le départ de Greyhound ne pousse les femmes à faire de l'autostop pour se déplacer. Photo : Radio-Canada/Jean Loup Doudard

Les dangers de l'autostop

Michelle Solomon, conseillère de la Première Nation de Fort William, abonde dans le même sens. « Les gens vont retourner sur les routes pour faire du stop et on sait que le résultat, c’est que des femmes disparaissent et sont tuées. »

Michelle Solomon de la Première Nation de Fort William Photo : Radio-Canada/Justine Cohendet

À Marathon, certaines femmes se rendent déjà au refuge en autostop, faute d’autres moyens, explique Rhea Starkes.

Car le départ de Greyhound n’est que la suite d’une longue liste de fermetures dans le Nord-Ouest de l’Ontario.

Au fil des années, les options pour se déplacer se sont réduites comme peau de chagrin dans cette région.

Le train de VIA Rail est disparu, les avions de Bearskin ont disparu eux aussi, puis le nombre d'autocars par jour a commencé à diminuer , lance la directrice de la Maison Marjorie.

Chaque fois, le défi pour son petit refuge devient plus grand. Elle espère continuer de le relever après le 31 octobre.