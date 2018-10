« Cela va bouleverser tous les aspects du sport que vous pouvez imaginer », annonce l'expert en réalité virtuelle (RV) Michael Ludden, en marge du Sport Business Summit qui se tient à Londres cette semaine.

« Les joueurs de football utilisent déjà la RV pour mieux entraîner leur cerveau, mieux lire le terrain », ce qui permet aux quarts-arrière d'affiner leurs compétences sans risquer de se blesser, précise-t-il.

« Vous pouvez vous entraîner avec une vraie batte de baseball (...) contre des lanceurs "réels" », dont les données ont été intégrées au système, poursuit M. Ludden, qui a travaillé pour IBM et Google.

En plus d'être à la fine pointe pour les joueurs de baseball et de football, les technologies se concentrent aussi sur les spectateurs, ou téléspectateurs, par le biais de la réalité mixte (RM), qui permet, en portant lunettes ou casque, de faire coexister objets virtuels et environnement réel.

La RM s'invite dans les salons et promet aux amateurs de vivre des expériences uniques, comme se mesurer aux meilleurs lanceurs de baseball, bien en sécurité chez soi.

Ressentir les exploits sportifs

Mais si la RM immerge l'utilisateur dans le Yankee Stadium ou ailleurs grâce à l'image et au son, d'autres technologies en développement commencent à recréer la réalité physique du sport de haut niveau.

D-BOX Technologies, une entreprise montréalaise qui conçoit et fabrique des sièges mobiles que l'on trouve dans les cinémas et les parcs d'attractions, se tourne maintenant vers le sport.

À Londres, l'entreprise canadienne a présenté son simulateur de formule 1 : les sièges imitent les G reçus par les pilotes dans les virages et recréent toutes les vibrations de la piste.

Le siège utilise pour l'instant des données préprogrammées, mais il est conçu pour recevoir les données envoyées en direct par une monoplace, permettant ainsi aux spectateurs de choisir leur pilote et de vivre pleinement un Grand Prix.

« [Pour vivre cette expérience], il faudrait les données envoyées directement de la voiture : ratio de patinage des pneus, suspension, accélération... Nous pouvons intégrer ces informations et les transformer », explique la directrice Véronique Maheu, précisant que D-BOX veut déployer son dispositif dans les zones réservées aux spectateurs des Grands Prix.

L'entreprise canadienne voit encore plus loin : « Si vous voulez ressentir le stress du joueur de baseball quand il arrive au marbre, on peut ajouter un battement de cœur aux sensations du siège. Boum, boum, boum... Quand il (...) frappe la balle, on peut avoir l'impact », explique la directrice.

Des « stades augmentés »

À 10 000 $ chacun, les sièges n'ont pas pour but de prendre d'assaut les salons des amateurs moyens. Cependant, les casques et la mise au point de combinaisons de RV permettront aux personnes du monde entier de vivre physiquement et en temps réel tous les plaquages, buts, touchés ou coups de circuit de leur joueur préféré.

Selon Michael Ludden, la technologie actuelle permet déjà de créer des « stades augmentés » pour les spectateurs.

Panasonic a ainsi présenté ses plans de stade intelligent lors du salon Consumer Electronics Show, à Las Vegas.

Pour les enceintes de la Ligue nationale de football, le géant japonais prévoit ainsi une superposition de graphiques, de publicités, de statistiques sur les joueurs et de ralentis.

La RM pourrait également révolutionner la mi-temps, en permettant par exemple aux spectateurs de participer à des jeux à l'échelle du stade, en utilisant le terrain comme... terrain de jeu.