Elle succède ainsi au groupe fransaskois Ponteix, qui avait remporté les mêmes honneurs, l’an dernier.

Sur sa page Facebook, Alexis Normand se dit étonnée d’être la lauréate,

« Quel grand honneur et [quelle] grande surprise! Artiste francophone de l’année… wow. Gros merci aux Western Canadian Music Awards et à Breakout West. Félicitations aux nommés - belle gang d’artistes. Vive la francophonie de l’Ouest!! », écrit-elle.

La Fransaskoise a ainsi été préférée à Étienne Fletcher, également de la Saskatchewan. Les autres artistes en lice pour le prix étaient Jérémie & The Delicious Hounds, du Manitoba, Loig Morin, de la Colombie-Britannique, et Sophie Villeneuve, du Yukon.

La chanteuse Jess Moskaluke et le groupe The Dead South, aussi d’origine saskatchewanaise, ont remporté respectivement les prix de l'artiste country et du groupe roots de l’année.

Les lauréats de l’année aux prix Western Canadian Music : Artiste blues : The Harpoonist & The Axe Murderer Artiste pour enfants : Fred Penner Artiste de musique classique/d’ensemble : Winnipeg Symphony Orchestra Compositeur classique : Jocelyn Morlock Artiste country : Jess Moskaluke Artiste électropop : The Funk Hunters Artiste francophone : Alexis Normand Artiste autochtone : Celeigh Cardinal Artiste instrumental : Apollo Suns Artiste jazz : Rubim de Toledo Artiste rock/heavy métal : Striker Artiste pop : Dear Rouge Producteur : Ryan Worsley - Echoplant Sound Artiste rap/hip-hop : Snotty Nose Rez Kids Artiste rock : Scenic Route to Alaska Duo/groupe roots : The Dead South Artiste solo roots : Leeroy Stagger Auteur-compositeur-interprète : Dear Rouge, pour Chains Artiste spirituel : Stephanie Ratcliff Artiste urbain : HAVYN Réalisateur de vidéoclip : Stefan Berrill de Brass Tacks Films pour The Harpoonist & The Axe Murderer, Forever Fool Compositeur de média visuel : Keri Latimer pour This is Not Paris Artiste des musiques du monde : Kelly Bado

Le festival BreakOut West se poursuit à Kelowna, en Colombie-Britannique, jusqu’au 14 octobre.