Des résidents d’Aylmer ont été réveillés, dans la nuit de jeudi à vendredi, par la présence de deux ours dans le secteur du boulevard Wilfrid-Lavigne.

Les résidents ont appelé le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) vers 3 h pour signaler la présence de la maman ourse et de son ourson, qui sont montés dans des arbres sur la rue des Thuyas, près du parc des Jardins-Lavigne.

Des patrouilleurs du SPVG ont circulé dans le secteur pour une partie de la nuit afin d’assurer la sécurité dans le secteur.

À 7 h, vendredi matin, les ours se trouvaient toujours dans l’arbre. Des agents du ministère se sont finalement présentés sur place et ont récupéré la maman ourse et son ourson à l’aide de tranquillisants, pour ensuite les réinsérer dans leur habitat naturel.

En photos : la visite d'une famille d'ours à Aylmer

L'un des ours grimpés dans un arbre à Aylmer. Photo : Radio-Canada

Un agent du ministère des Forêts, Faune et Parcs est monté sur un toit pour être en mesure d'atteindre l'animal. Photo : Radio-Canada

Des agents du ministère Forêts, Faune et Parcs ont été en mesure de maîtriser l'ourson. Photo : Radio-Canada

La maman ours et son ourson ont été réunis. Photo : Radio-Canada