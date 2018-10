Admettant d'entrée de jeu que la situation actuelle créait de la confusion, l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal a indiqué par courriel à Radio-Canada qu'il ne restait que « quelques petits aménagements pour compléter le projet ».

D'abord, « des bacs à fleurs seront installés à des endroits stratégiques pour diriger les vélos vers la nouvelle piste cyclable », écrit-on, précisant que ces bacs seront mis en place après la « Classique du parc La Fontaine ».

Cette compétition de course à pied, qui aura lieu dimanche, « amène une grande masse de coureurs autour du parc et il a été décidé de laisser le corridor de course libre et accessible pour favoriser une meilleure fluidité lors de l'événement », explique-t-on.

Après la course, on éliminera la ligne jaune sur l'ancienne piste cyclable, qui sera « définitivement convertie en sentier ». De plus, « un nouveau signalement qui donne la priorité au piéton apparaîtra sur l'ancienne piste cyclable afin d'appuyer le changement de vocation de l'axe », poursuit-on, promettant que l'aménagement en question « sera complété au cours de la semaine prochaine ».

La nouvelle piste cyclable qui longe le parc La Fontaine a été aménagée en rue plutôt qu'à l'intérieur même des limites du parc. Photo : Radio-Canada/Romain Schué

La nouvelle piste cyclable, qui longe l'ouest du parc La Fontaine, a été aménagée de manière parallèle à l'ancienne, à quelques mètres de celle-ci.

Pour ce faire, il a toutefois été nécessaire de retrancher l'une des deux voies de l'avenue du Parc-La Fontaine en direction nord.

La nouvelle configuration permettra un environnement plus sécuritaire pour les piétons, fait valoir l'arrondissement. Ces derniers en étaient autrefois réduits à utiliser un étroit sentier situé à moins d'un mètre de l'ancienne piste cyclable, l'une des plus passantes en Amérique du Nord, ce qui pouvait créer des « conflits, des accrochages, de la frustration », expliquait en juin dernier Marianne Giguère, conseillère associée aux transports actifs au comité exécutif.

Chaque jour, environ 3000 cyclistes en moyenne empruntent la piste cyclable située en bordure du parc La Fontaine. Ce nombre atteint 8000 certaines journées d'été.

Avec les informations de Romain Schué