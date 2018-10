L'unité canine du service de police de Winnipeg doit changer la manière dont les chiens renifleurs de drogue sont formés afin qu'ils ne signalent plus la présence de marijuana et évitent d'éventuelles complications juridiques.

« Si je déploie ma chienne qui a appris à détecter la marijuana après le 17 octobre et qu’elle détecte la substance, nous pourrions nous retrouver en situation de fouille illégale », affirme Jeff Rotinsky, un maître-chien de la police de Winnipeg.

Il explique que sa chienne Mya peut détecter toute sorte de narcotique et stupéfiants comme la méthamphétamine, le fentanyl, l’héroïne, le crack, la cocaïne, l’ecstasy, le cannabis ou ses produits dérivés comme le haschich.

Un éventail de compétence comme celui-ci pose quand même un problème. À partir du 17 octobre, il ne sera plus évident si elle a trouvé de la marijuana légale ou une substance illégale.

Elle ne peut pas soulever une patte et dire que c'est de la marijuana, et soulever l'autre patte et dire que c'est de la cocaïne. Jeff Rotinsky

Si un chien renifleur détectait de la marijuana légale et que les policiers procédaient à une fouille, les preuves amassées dans ce contexte pourraient être rejetées devant le tribunal.

Nouveaux chiens pour une nouvelle loi

Selon Jeff Rotinsky, tenter d’entraîner les chiens actuels pour qu'ils cessent d'indiquer la marijuana serait difficile et facilement contesté par un avocat de la défense.

Pour répondre à ce problème, le maître-chien a commencé à travailler avec un deuxième chien, Ivy, plus tôt cette année. Il s’agit du premier chien renifleur de drogues du service de police de la Ville de Winnipeg à être entraîné sans l’odeur du cannabis.

Selon lui, davantage de chiens devront être dressés ainsi.

Chaque chien coûte environ 40 000 $ à acquérir et à entraîner, mais peut travailler pendant 10 à 12 ans.

« Nous [les policiers] travaillons pour le chèque de paie, mais les chiens le font pour cette balle dans la bouche », affirme-t-il.

D’autres activités pour les chiens

La police de Winnipeg compte à l’heure actuelle 12 chiens renifleurs. De ce nombre, 10 sont formés à la détection de drogues ainsi qu’à d'autres tâches, comme la recherche de suspects.

Après la légalisation, Mya sera utilisée que dans certaines situations où ses compétences en matière de détection d'autres substances illégales seront requises.

Elle est la seule chienne au Manitoba à avoir été entraînée à détecter du fentanyl, ce qui est important dans les situations où la sécurité des policiers pourrait être menacée.

Elle vieillit un peu, mais elle aime toujours travailler et elle est très douée. Jeff Rotinsky

Ivy, âgée d'un an et demi, travaillera avec Jeff Rotinsky et Mya dans les cas où l'entraînement au cannabis de Mya présenterait un problème juridique.

Jeff Rotinsky souhaite garder Mya après sa retraite. Il lui en coûtera 1 $ pour l'acheter au service de police.

« Elle fait partie de la famille, mes enfants jouent avec elle tout le temps, raconte-t-il. Ces chiens sont aussi importants pour nous que n'importe qui d'autre, c'est notre partenaire, c'est notre gagne-pain, je prendrais une balle pour ma chienne, car je sais qu'elle m'aiderait aussi. »

D'après les informations d'Holly Caruk.