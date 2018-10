Rappelons que dans cette accord, près de 4 % du marché canadien dans le secteur laitier est ouvert aux producteurs américains. Le prix du lait diafiltré ne sera plus abaissé pour que les transformateurs et producteurs d’ici choisissent un produit canadien plutôt qu’américain.

Les objectifs de cette première grande manifestation sont multiples. Dans un premier temps, on veut sensibiliser le gouvernement à notre frustration. On se sent trahis par ce gouvernement qui nous avait promis qu'il n'y aurait pas d'impact pour la production laitière, qu'il ne signerait pas une entente qui aurait des effets néfastes pour nous. On voit maintenant le résultat que c'est totalement faux. On a perdu confiance dans ce gouvernement , explique le président des producteurs de lait de la Montérégie-Est, Yvon Boucher.

Début du graphique (passez à la fin) C’est un départ pour la première manifestation des producteurs laitiers contre l’accord 🇺🇸🇲🇽🇨🇦 qui donne accès au lait 🇺🇸 au Canada. « Assez c’est assez » disent-il. #rces pic.twitter.com/bMnUUKPisR — BrigitteMarcoux (@BrigitteMarcoux) October 12, 2018 Fin du graphique (passez au début)

Même si l'entente est signée, les producteurs ont espoir que leur message se rendra à Justin Trudeau. Le pouvoir, on l'a tout le temps. On élit des gouvernements pour quatre ans. Les consommateurs ont le pouvoir d'élire le gouvernement qu'ils veulent. Ce gouvernement aura des comptes à rendre. Je fais confiance aux consommateurs qu'ils vont nous suivre et vont continuer à nous encourager. On est ici, on fait vivre les régions, on investit ici au Québec, au Canada. Ce sont des fermes familiales à dimension humaine. C'est ce qu'on veut protéger , dit-il.

La manifestation commencera aux Galeries de Granby. Les producteurs marcheront vers le bureau du député fédéral Pierre Breton.