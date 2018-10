Action Côte-de-Sable a demandé à la Ville et aux services policiers d’Ottawa d’expliquer leur position à l’égard des fêtes de quartier qui se déroulent dans le secteur Côte-de-Sable notamment en marge de la rencontre annuelle qui oppose les joueurs de football de l’Université Carleton à ceux de l’Université d’Ottawa, mais aussi lors des fêtes de la Saint-Patrick et de la fête du Canada.

Nous avons travaillé pendant des mois avec l’Université d’Ottawa, la Ville et le Service de police d’Ottawa pour nous assurer qu’aucune partie de notre quartier [ne] serait aux prises avec des fêtes dérangeantes et destructrices , a soutenu la présidente du regroupement, Susan Young, par voie de communiqué.

Plusieurs policiers ont été déployés pour surveiller les fêtards, le 29 septembre, pour le 50e match Panda. Photo : Radio-Canada/Dominique Degré

C'est une publication sur les réseaux sociaux qui a mis la puce à l'oreille des résidents du secteur. Nous savions qu’une fête massive était prévue sur l’avenue Russell le jour du match. Les policiers ne nous ont pas révélé leur stratégie pour maintenir l’ordre, mais ils avaient affirmé qu’il allait y avoir une ''tolérance zéro'' , a-t-elle indiqué.

Un nombre si élevé de personnes avait pris d’assaut le quartier lors de cette rencontre que l’avenue Russell a dû être fermée à la circulation, rappelle ACS. Susan Young a affirmé que les gens qui habitent le secteur Côte-de-Sable sont fatigués de voir leurs vies interrompues et leurs biens endommagés.

Par ailleurs, Mme Young a indiqué que le quartier est composé de jeunes familles, de professionnels et de retraités. Il semble que la Ville et les policiers voient Côte-de-Sable comme un quartier étudiant où des comportements répréhensibles sont non seulement tolérés, mais attendus, dit-elle. En permettant ces fêtes, la Ville et les policiers envoient un signal que c’est normal. . Or, le regroupement a indiqué qu'il trouve ces rassemblements inacceptables.

