L'homme de 48 ans a annoncé vendredi en conférence de presse qu'il collaborera plus étroitement à Cycle capital management, une firme de gestion de capitaux de risque spécialisée dans les technologies propres. M. Guilbeault y était déjà un conseiller stratégique.

Steven Guilbault devient également conseiller chez Copticom, une firme de relations publiques spécialisée en économie verte et sociale. Il entend par ailleurs publier un livre sur les aspects environnemental et social de l'intelligence artificielle.

Quitter Équiterre, un organisme qu'il a cofondé en 1994 et qu'il dirigeait depuis 2007, a été une décision « très difficile », qui n'a « pas été prise à la légère », a assuré M. Guilbeault, avant de saluer le travail de ses collègues qui y demeurent.

Les choses sont cependant « entre bonnes mains », tant au sein du mouvement environnementaliste en général qu'à Équiterre en particulier, a-t-il ajouté. Il s'agissait donc d'un « bon moment » pour laisser sa place et s'intéresser davantage au rôle des technologies et des investissements dans la lutte contre les changements climatiques.

« Il n'y a pas d'autres raisons », a-t-il assuré.

M. Guilbeault a d'ailleurs fait savoir qu'il continuera à collaborer bénévolement avec Équiterre. Les responsabilités qu'il y avait seront réparties entre les autres membres de l'équipe, a indiqué le directeur général de l'organisme, Sydney Ribaux. Annie Bérubé et Colleen Thorpe agiront notamment comme porte-parole.

M. Guilbeault a été pressé de questions sur un possible saut dans l'arène politique, puisque des rumeurs circulaient quant à sa possible candidature dans la circonscription fédérale d'Outremont, où une élection partielle doit être déclenchée prochainement.

« Je ne serai pas candidat pour cette élection partielle là », a-t-il répondu, avant de reconnaître qu'il a été approché par plus d'un parti fédéral à cette fin. « Est-ce que je serai candidat aux prochaines élections fédérales? Bonne question. Ce n'est pas le plan de match que j'ai pour l'instant », a-t-il ajouté du même souffle.