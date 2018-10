La semaine dernière, le gouvernement conservateur a annoncé un investissement de 90 millions de dollars pour financer 1100 lits d'hôpitaux en vue de la saison de la grippe.

Mais aucune précision sur la répartition régionale de ces lits n’avait été présentée.

Le ministère confirme qu'un financement est prévu pour trois hôpitaux du Nord-Est.

L'hôpital régional de North Bay reçoit le plus financement le plus important :

près de 4 millions de dollars iront aux lits d'appoint et à 26 nouvelles places de soins de transition.

Horizon Santé Nord à Sudbury recevra 860 000 $ pour financer des lits d'appoint.

L’hôpital de Sault-Sainte-Marie reçoit quant à lui 1,7 million de dollars pour des lits d'appoint.