Marc Lemoine, le responsable des élections à la Ville de Winnipeg, affirme qu’en date du jeudi 11 octobre, 12 047 Winnipégois avaient visité un bureau de vote par anticipation comparativement à 9146 en 2014.

Marc Lemoine n'avance aucune raison expliquant ce plus grand nombre d'électeurs se présentant à l'avance pour voter cette année.

« C'est difficile à comprendre pourquoi, affirme-t-il. Les files d’attente sont plus courtes qu’elles ne le seront entre 16 h et 20 h le jour du scrutin. »

En 2014, 30 619 Winnipégois ont voté en avance. Cela représentait 13 % du total des 235 455 votes.

Le bulletin de vote de cette année présente des options pour faire élire un maire, un conseiller municipal et un conseiller scolaire. De plus cette année, les électeurs devront répondre à une question référendaire au sujet de la réouverture de Portage et de Main aux piétons.

Les bureaux de vote par anticipation sont ouverts à l'hôtel de ville tous les jours sauf le dimanche jusqu'au 19 octobre, ainsi que dans divers lieux publics. La liste des endroits est disponible sur le site Internet électoral de la Ville de Winnipeg.