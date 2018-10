René Kègle et Francis Martel, originaires de la région de Trois-Rivières, ont été appréhendés jeudi soir. L’un a été identifié et arrêté par des policiers de Repentigny tandis que le second a été repéré à Montréal à la suite de démarches d’enquête, rapporte Louis-Philippe Bibeau, de la Sûreté du Québec.

Les deux suspects doivent comparaître au palais de justice de Trois-Rivières où ils devront répondre, entre autres, à des accusations de meurtre prémédité.

Les deux hommes dans la trentaine étaient activement recherchés depuis la découverte jeudi matin du corps d'Ophélie Martin-Cyr, une jeune femme de 19 ans, qui était disparue depuis mercredi matin à Trois-Rivières, dans le secteur Pointe-du-Lac.

C’est un passant qui circulait sur le chemin de la Grande Rivière Nord, à Yamachiche, qui a découvert la jeune femme qui gisait dans un champ. La dépouille portait des marques de violence.

L’agent Louis-Philippe Bibeau n’a par ailleurs pas précisé si les deux suspects sont aussi liés à la découverte d’un corps calciné à bord d’une voiture incendiée mercredi, dans le secteur de Sainte-Marthe-du-Cap.

Une jeune femme a réussi à s'échapper

L'enquête de la SQ a aussi permis d'apprendre jeudi qu’une deuxième personne aurait réussi à s’enfuir dans la nuit de mardi à mercredi, un événement en lien avec l’homicide survenu à Yamachiche.

Une jeune femme aurait réussi à fuir un véhicule en mouvement dans le secteur de Pointe-du-Lac. Elle a été blessée, mais on ne craint plus pour sa vie. a indiqué la porte-parole de la SQ dans la région, Éloïse Cossette.

On ne peut confirmer si le véhicule duquel elle s'est enfuie est celui qui a été incendié à Sainte-Marthe-du-Cap.