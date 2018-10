Lisa Richard avait 18 ans, à l’époque. Elle était passagère dans le véhicule qui roulait entre Bathurst et Miramichi et s’était penchée pour récupérer une cassette lorsque l’impact s’est produit.

Elle ne se souvient de rien qui s’est produit par la suite. Mes amis dans la voiture croyaient que j’étais morte, affirme-t-elle. [...] J’étais coincée, je ne bougeais pas.

Des paramédicaux l’ont transportée à l’hôpital de Bathurst où elle n’a repris connaissance que quelques jours plus tard. Elle a été blessée au cou et à la mâchoire, et a dû subir une chirurgie de reconstruction faciale.

Elle a décidé par la suite de devenir chiropraticienne après avoir suivi des traitements pendant des années pour retrouver sa mobilité.

Une vie transformée

Elle veut maintenant retrouver les personnes qui lui ont sauvé la vie, dit-elle, pour les remercier.

J’ai vécu tellement de choses depuis [l’accident] pour lesquelles je suis reconnaissante, affirme-t-elle. J’ai très hâte de leur décrire ce que j’ai été en mesure de réaliser [...]. Lisa Richard

Lisa Richard est également auteure-compositrice-interprète. Elle a récemment lancé une chanson inspirée de l’accident, Uniform.

Elle dit avoir déjà reçu des indices sur l’identité de ses sauveteurs, mais aucun n’a été fructueux jusqu’ici. Elle continue à encourager les gens à lui communiquer des pistes par l’entremise de sa page Facebook.