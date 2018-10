Les candidats à la mairie de Winnipeg ont débattu du crime et de la sécurité, des transports et de leur vision de l'avenir de la ville à CBC Manitoba jeudi soir. Les huit candidats, Ed Ackerman, Brian Bowman, Tim Diack, Umar Hayat, Venkat Machiraju, Jenny Motkaluk, Doug Wilson et Don Woodstock y ont participé.