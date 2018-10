Les participants devront concevoir un prototype web ou mobile visant à améliorer l’expérience des internautes ou utilisant une nouvelle technologie de façon innovante.

L’événement sera pour la première fois organisé conjointement entre Radio-Canada et CBC, ce qui signifie que les participants pourront se rassembler soit à Montréal ou à Toronto pour travailler sur leurs prototypes.

Les équipes de trois à cinq personnes pourront également participer à distance si elles ne peuvent pas se déplacer en personne.

Maxime St-Pierre, directeur général des Médias numériques à Radio-Canada, s’est montré enthousiaste à l’idée d’accueillir une fois de plus des innovateurs passionnés au Hackathon.

« Le Hackathon de CBC/Radio-Canada représente une occasion en or pour mettre en valeur la créativité, la collaboration et la maîtrise technologique, a-t-il indiqué. Avec la présence de participants de l’interne comme de l’externe, nous cherchons toujours à nous faire surprendre par des solutions innovantes et pertinentes. »

Les programmeurs, les graphistes et toutes les personnes intéressées par ce genre de compétition sont invités à s’inscrire au Hackathon 2019 de CBC/Radio-Canada sur le site de l’événement. Ils ont jusqu’au 30 novembre 2018 pour ce faire.