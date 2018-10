L'équipe était partie à la recherche d’un avion albertain disparu lorsqu'elle a découvert un hydravion Piper Super Cub dans une région isolée du parc provincial Wells Grey, au nord de Clearwater le 18 septembre 2018.

Le pilote, Ernie Whitehead, âgé de 78 ans et son passager, Len Dykhuizen, âgé de 55 ans qui avaient embarqué à bord de l’hydravion en 1987 pour aller pêcher, n’était jamais revenus.

Les membres des familles des deux hommes ont été informés de la récente découverte, selon la GRC, qui explique que de nombreuses recherches avaient été effectuées en vain à l'époque.

Espérons que cela leur offre du réconfort et l'espoir que nous puissions également découvrir les restes de leurs proches. Dan Moskaluk, porte-parole de la GRC

L’équipe de recherche qui a localisé l’épave a pu prendre des photographies de l’avion, mais le service des coroners de la Colombie-Britannique et des techniciens locaux ne parviennent pas à se rendre sur les lieux de l'accident à cause du relief montagneux et des mauvaises conditions météorologiques.

Les recherches devraient reprendre au printemps.