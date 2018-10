À six jours des élections municipales, des résidents francophones et francophiles s'expriment sur les enjeux électoraux.

« Il n'y a aucun service offert aux toxicomanes de Prince Rupert à Prince George », explique Patrick Witwicki, directeur général de l'Association des francophones et francophiles du Nord-ouest, qui habite à Prince Rupert.

Il explique que tout est centralisé à Prince George. « Les toxicomanes ici sont livrés à eux-mêmes. Personne ne les aide. Il faudrait, au minimum, un service d'aide à Terrace. »

Patrick Witwicki est le directeur général de l'Association des francophones et francophiles du Nord-Ouest Photo : Radio-Canada