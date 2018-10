Un texte de Miguel Lachance avec les informations de Frédéric Projean

À l'occasion de son 10e anniversaire, le centre ouvrira ses portes au public vendredi. Ce sera l’occasion d’en apprendre plus sur le rôle de l’organisme.

Nos services sont essentiels pour que les immigrants s’intègrent bien à la communauté , affirme la directrice générale du Centre multiculturel.

Le Centre multiculturel de North Bay et du district a été créé en 2008. Photo : Radio-Canada/Frédéric Projean

Selon Mme Robertson, un des plus importants besoins est l’apprentissage des langues officielles, surtout pour pouvoir occuper un emploi.

C’est toujours gratifiant d’être capable de répondre aux besoins des personnes qui font appel à nos services. Deborah Robertson, directrice générale du Centre multiculturel de North Bay

Par contre, elle se dit triste chaque fois qu’un individu ou une famille quitte North Bay après un court séjour, mais ajoute que si c’est la meilleure décision pour eux, nous allons les soutenir quand même .

Mme Robertson croit que le plus grand changement en 10 ans est l’augmentation de la diversité culturelle à North Bay.

Les usagers du centre proviennent d'une grande variété d'endroits. Photo : Radio-Canada/Frédéric Projean

La directrice générale est convaincue que le centre continuera de jouer un rôle important pendant les 10 prochaines années. Il y aura de plus en plus d’immigrants et nous serons très occupés.

Selon elle, la population locale est davantage sensibilisée à la nécessité d’accueillir plus d’immigrants pour contrer la baisse démographique.