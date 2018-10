Un texte de Mario De Ciccio

Située dans la région du Dehcho, à l’ouest de Fort Providence, aux Territoires du Nord-Ouest, l’aire protégée s’étend sur des milliers de kilomètres de forêt boréale, de lac et de terres humides.

Pendant longtemps, l’aire a servi de lieu de vie spirituelle et de chasse pour les peuples dénés de la région, en plus de les approvisionner en eau pure. « Il s’agit du panier à pain des Dehcho », a souvent résumé l’aîné Jonas Antoine.

L’aire protégée d’Edéhzhíe s’étend sur 14 200 km², dans le sud-ouest des T.N.-O. Photo : Radio-Canada

En signant l’entente de désignation d’aire protégée autochtone jeudi, les premières nations du Dehcho et la ministre fédérale de l’Environnement, Catherine McKenna, ont mis fin à plus de 16 ans de négociations et de combats pour protéger l’Edéhzhíe.

« Les anciens leaders et les aînés ont travaillé avec diligence pour protéger l’Édehzhíe afin qu'il soit là pour les générations à venir », a déclaré la grande chef des Premières Nations du Dehcho, Gladys Norwegian. « Les Dénés ont une relation privilégiée avec cette terre », a-t-elle ajouté.

Une aire protégée est un exemple de la façon dont les Dehcho veulent aller de l’avant avec le Canada. Gladys Norwegian, grande chef des Premières Nations du Dehcho

Qu’est-ce qu’une aire protégée autochtone?

La désignation de l’aire protégée autochtone vient avant tout assurer une collaboration entre le fédéral et les Premières Nations visant la protection écologique d'un territoire contre un développement potentiel.

Selon le gouvernement, l’entente vient aussi assurer que le lien entre les Dénés et les terres de l’Edéhzhíe soient préservés et que la culture et les activités dénées sur les terres soient favorisées.

En plus d'habitats pour la faune, l'Edéhzhíe héberge aussi de nombreux sites culturels, des sentiers et des zones de récolte. Photo : Premières Nations du Dehcho

L'aire protégée sera gérée conjointement par le nouveau conseil de gestion de l’aire d’Edéhzhíe, les Dehcho K’éhodi Guardians et le Service canadien de la faune.

Selon Environnement et Changement climatique Canada, le gouvernement et les Premières Nations du Dehcho continueront de collaborer pour que l’aire soit reconnue comme une réserve faunique nationale d’ici 2020. Une désignation supérieure qui viendrait leur garantir des moyens supplémentaires et un meilleur soutien à la conservation.

La première d’une série d’aires protégées

La protection de l’Edéhzhíe contribuera, selon le gouvernement, au respect de ses engagements de protéger 17 % des terres et des eaux douces du pays d’ici 2020. Au-delà de la protection de l’environnement, Catherine McKenna dit toutefois voir dans l’entente une occasion d’améliorer les relations entre Ottawa et les Premières Nations.

La ministre Catherine McKenna aux côtés de la grande chef Gladys Norwegian et de leaders de la communauté autochtones. Photo : Radio-Canada/Hilary Bird

« C’est une bonne opportunité de créer de bons emplois pour le tourisme et aussi pour les communautés autochtones qui veulent faire partie de la solution, estime la ministre. Ça va être un grand partenariat. »

On a la chance d'imaginer [de nouveau] comment on peut faire les choses. [...] Je veux [qu'Edéhzhie] soit un exemple pour toutes les communautés autochtones à travers le Canada. Catherine McKenna ministre de l’Environnement et des Changements climatiques

La ministre de l'Environnement et du Changement climatique a rappelé qu’il y avait d’autres discussions et d’autres possibilités avec différentes communautés à travers le pays.

Avec des informations d’Hillary Bird de CBC North