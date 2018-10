Un texte de Katrine Deniset

À son ouverture, en 2015, l'école située à Sherwood Park comptait 46 élèves. Cette année, ce sont 139 enfants qui passent leurs journées dans la douzaine de locaux provisoires.

La situation est de plus en plus préoccupante, explique la présidente du conseil des parents, Tanya Saumure. Selon elle, il faut viser la construction d'une nouvelle école, mais il reste d'autres problèmes à régler d'ici là.