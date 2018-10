Il s’agissait d’une cérémonie spéciale à l’occasion de la Semaine de la citoyenneté.

Ces personnes sont établies dans la région depuis plusieurs années, parfois plus de 10 ans.

Pour certains, c’est la beauté de la région qui les ont poussés à choisir le Saguenay-Lac-Saint-Jean comme terre d’accueil. Pour d'autres, c'est le travail, la famille ou la population chaleureuse.

Mansatha Giba est devenue citoyenne canadienne le 11 octobre. Photo : Radio-Canada

La Ville de Saguenay travaille à revoir sa politique d'accueil afin de faciliter l’implantation des nouveaux arrivants et d'en attirer d'autres.

On a deux ressources qui travaillent sur ça à temps plein. On veut devenir des leaders et attirer les gens à venir s’installer dans notre belle région , affirme la responsable du dossier immigration, Brigitte Bergeron.

D'après les informations de Denis Lapierre