Le projet de réaménagement du parc des Cèdres est en fait une mise à jour du plan directeur du parc des cèdres, adopté en 2007. La Ville veut créer plus d’espaces publics et donner une plus grande importance à l’activité physique avec un parcours santé et un sentier glacé et réfrigéré l’hiver. L’administration municipale souhaite aussi redonner l’accès aux rives aux citoyens du quartier.

Début du graphique (passez à la fin) Rencontre ce soir à Aylmer pour parler du plan d’aménagement du parc des Cèdres. Une centaine de personnes sur place, dont un grand nombre de mécontents. #iciottgat pic.twitter.com/jzQC1eSWZ0 — Audrey Roy (@AudreyRoy_RC) 11 octobre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Le déplacement des espaces de stationnements situés à l’entrée du parc vers la marina d’Aylmer ne fait toutefois pas l’unanimité, puisque pour y accéder, la Ville propose de créer deux nouvelles entrées sur des rues locales.

Certains résidents du secteur craignent que cela n’entraîne une augmentation de la circulation dans le quartier. Ils déplorent le fait qu’aucune étude d’impact sur la circulation n’ait été menée.

Il y aurait du trafic parce que le nouveau restaurant [de la marina] va être ouvert quatre saisons par année , indique Jean-François Lacombe, un résident du secteur et président du groupe Les amis de la marina.

On ne sait pas non plus quelle sera la vocation de ce restaurant : est-ce que ça va être une place avec des spectacles qui vont finir tard le soir? Est-ce qu’on va devenir la rue principale? C’est ça l’inquiétude , souligne M. Lacombe.

Les nombreux membres du Club de voile Grande-Rivière qui se sont déplacés pour la consultation sont quant à eux très insatisfaits du plan proposé par la Ville. Ces derniers critiquent principalement le fait qu’il sera plus difficile pour eux de mettre leur embarcation à l’eau avec la nouvelle configuration.

On pense que [le réaménagement] sera au détriment de l’utilisation plutôt que d’amener des nouveaux utilisateurs , indique le commodore du Club de voile, Stéphane Poirier Defoy. On est pour l’avancement et on est pour qu’il y ait des nouvelles activités dans ce parc-là, mais pas au détriment des activités qu’il y a l’heure actuelle.

La conseillère du district d’Aylmer, Audrey Bureau, indique que ces études seront faites lorsque le plan d’aménagement aura été adopté par le conseil et qu’on sera plus près de la réalisation du projet.

Je ne suis pas d’accord avec ces ouvertures-là et c’est ce que mes collègues du secteur d’Aylmer ont également fait savoir , affirme la conseillère en faisant référence à ses collègues Gilles Chagnon et Mike Duggan.

La consultation de jeudi est la dernière étape avant le dépôt du plan final. La conseillère du district d’Aylmer espère qu’il pourra être discuté et adopté par le conseil lors de l’étude du budget.

Le réaménagement du parc des Cèdres viendra compléter les investissements de la Ville dans ce secteur. La Municipalité a aussi annoncé mercredi que les travaux de construction du nouveau pavillon de la marina vont commencer cet automne. L’ancien pavillon devra d’abord être démoli avant de pouvoir entamer la construction au printemps.

Avec les informations de Nathalie Tremblay et Audrey Roy