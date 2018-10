Pour la première année de la légalisation, les policiers devront se partager 21 appareils permettant de détecter la consommation de cannabis de cannabis dans les fluides oraux.

Pour l'inspecteur Gord Spado, de la police de Winnipeg, cela suffit. « Pour l’heure, nous nous concentrons sur la formation de nos officiers à l’utilisation des détecteurs. Ça ne servirait à rien d’avoir des tonnes d’appareils si nous n’avons pas suffisamment de personnes formées à s’en servir », affirme-t-il. Il ajoute que le financement qui permet l’achat de ces outils continuera au cours des cinq prochaines années.

Le premier ministre Brian Pallister estime que la province aurait eu besoin de plus temps pour se préparer à l’arrivée du cannabis légal. « Il est évident que c'est précipité, pour le pays tout entier. Nous avons réagi du mieux que nous pouvions », déclare-t-il.

Il reste néanmoins positif sur les mesures qui ont été prises. « Parmi les premiers ministres provinciaux, beaucoup reconnaîtront que le Manitoba est en avance sur eux sur bien des aspects », affirme-t-il.

Selon Gord Spado, les appareils de tests ne sont pas indispensables. « Le test de fluides oraux n’est qu’un outil de plus dans notre coffre », affirme-t-il.

Il soutient que les méthodes actuelles sont efficaces. « Vous pouvez assurément dire quand une personne n’est pas capable de conduire convenablement. Nous vérifions son attention et sa coordination. Les personnes sous l’emprise de l’alcool ou de drogues ont des difficultés à suivre les instructions, à s’en souvenir et à réussir les tests physiques. »

Il explique également que les tests de salive ne sont pas des preuves acceptées en cour. Ils permettent seulement de justifier des demandes de prise de sang pour confirmer la présence du produit et d'en connaître la concentration précise.

Pour suivre l’évolution des tendances des consommateurs canadiens, Statistique Canada a lancé l’Enquête nationale sur le cannabis (ENC), une enquête trimestrielle déclarative qui étudie la consommation et les comportements qui y sont liés.

« De juillet à septembre 2018, il y a environ 14 % des utilisateurs de cannabis qui possèdent un permis de conduire valide qui déclarent avoir conduit dans les deux heures après avoir consommé du cannabis », explique Sylvain Tremblay, de Statistique Canada. Un comportement à risque deux fois plus présent chez les hommes que chez les femmes, selon les chiffres du dernier trimestre.

Cette enquête montre également que 16 % des adolescents et des jeunes adultes de 15 à 24 ans ont déclaré avoir été des passagers dans des véhicules conduits par des personnes ayant les facultés potentiellement affaiblies, soit 4 fois plus que pour les personnes de 25 ans et plus.