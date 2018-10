Drake est celui qui a été le plus écouté depuis la création de Spotify. Il est suivi, à la quatrième place, par un autre rappeur torontois, The Weeknd. Justin Bieber arrive en huitième position.

Drake trône également à la seconde place du classement des 10 chansons à avoir été le plus écoutées depuis le lancement de Spotify avec le titre One Dance, sorti au printemps 2016.

À la septième place, on retrouve le succès de l’été 2017 Despacito en version remixée, une chanson sur laquelle Justin Bieber a donné de la voix. Le chanteur ontarien voit ses titres Love Yourself et Sorry, deux tubes sortis en 2015, se classer en huitième et en neuvième position.

Seules Rihanna et Ariana Grande sortent leur épingle du jeu de ces deux classements largement dominés par les hommes. La chanteuse barbadienne était pourtant la première artiste à atteindre le milliard d’écoutes sur Spotify en 2013.

Plus de 40 millions de titres ont été écoutés sur la plateforme suédoise au cours de ses 10 ans d’existence.