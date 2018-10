Une suggestion d'Anne-Josée Cameron

Synopsis : Un héritage inattendu transforme la vie de Matthew, un adolescent de 16 ans qui a toujours vécu dans le quartier Queens à New York. Quelques semaines plus tard, sa mère et lui déménagent dans un immeuble cossu de Manhattan. C'est là qu'il fera la rencontre de l'énigmatique et troublé Lou Reed.

L'acteur américain Michael Imperioli signe un premier roman, Wild side. Photo : Flammarion

Auteur : Michael Imperioli est un acteur, producteur et scénariste américain né le 26 mars 1966 à Mount Vernon, dans l'état de New York. Il est principalement connu pour son rôle de Christopher Moltisanti dans la série télévisée Les Soprano. Wild side, son premier roman, paraît en 2018 aux éditions Autrement.

On aime :

Le regard décalé du héros sur la vie;

La description du New York des années 70;

Le personnage de Lou Reed.