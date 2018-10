La diplômée en arts visuels du Cégep de Sept-Îles poursuit sa formation au Baccalauréat interdisciplinaire en art à l'Université du Québec à Chicoutimi.

Une des oeuvres de l'exposition Vibrance de Rosemarie Caron. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Pour sa troisième exposition solo présentée à Sept-Îles, Rosemarie Caron présente les résultats d'un laboratoire de recherche de deux ans sur les ambiances nocturnes et sur la lumière.

Au départ, c’était une recherche qui était plus ludique […], indique Rosemarie Caron. Je sortais à l’extérieur et j’allais dans des zones qui avaient plus de lumière et j’essayais de créer des ambiances qui étaient différentes, mais parfois c’était aussi avec des modèles que je faisais venir et on essayait avec différentes lumières et émotions de faire ressortir un genre de vibration par rapport à l’œil.

La photographe Rosemarie Caron. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Quand tu regardes l’image, il y a les ondes qui se rendent jusqu’à l’œil et je trouve que c’est un peu comme une musique, mais de façon photographique. Rosemarie Caron, photographe

Vibrance regroupe une vingtaine de photos numériques extérieures, prises à Sept-Îles et à Chicoutimi.

Trois des photos de l'exposition Vibrance de Rosemarie Caron. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

L’exposition est présentée au Musée régional de la Côte-Nord jusqu'au 2 décembre.