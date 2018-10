Un texte de Pierre Verrière

À Lorette, le thème de la construction d'un nouvel aréna sera difficile à ignorer pendant cette élection municipale. Un groupe de citoyens s'est d'ailleurs donné pour mission de s'assurer que le sujet soit en bonne place dans le débat démocratique.

Pour cela, ils ont organisé un défi communautaire de 36 heures ouvert à l'ensemble de la population. Le rendez-vous est donné à l'aréna et débutera vendredi à 18 h pour se terminer dimanche à 20 h.

« Nous sommes en période d'élection et nous voulons que les gens aient l'occasion de dialoguer avec leurs représentants et les candidats en lice d'une manière positive et dans le respect », explique Chris Maxemuck, à l'origine de la manifestation.

Durant le rassemblement, un millier de rondelles de hockey données par des commerçants locaux seront mises en vente. Le public sera invité à les acheter pour la somme de 10 $ pièce, et ceux qui le souhaitent pourront signer un livre d'or pour officialiser leur soutien au projet d'un nouvel aréna à Lorette.

La rondelle symbolise le soutien des habitants au projet de construction d'un nouveau complexe communautaire à Lorette. Chris Maxemuck, organisateur de l'événement

« Mon seul but est d'amener les gens à travailler ensemble; c'est la clé de tout cela », ajoute-t-il.

Ce n'est pas la première fois qu'il se mobilise pour sa communauté et pour l'aréna, qui affiche cette année 54 ans.

En 2002, le bâtiment a été menacé de fermeture en raison de sa vétusté. De la moisissure avait envahi les locaux.

Chris Maxemuck et 42 joueurs ont alors mis sur pied un marathon de hockey de 36 heures afin de mobiliser le public autour d'une même cause. Cela a été un succès et figure même dans le Livre Guinness des records. Mais, surtout, la collecte de fonds a permis d'amasser 80 000 $ destinés à la construction d'un nouvel aréna.

Fort de ce succès, Chris Maxemuck espère raviver l'esprit de 2002 pour que la communauté soit à nouveau au rendez-vous.

Au total, il espère ainsi amasser entre 8000 et 9000 $ qui iront rejoindre les 80 000 $ collectés en 2002.