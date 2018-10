Un texte de Marc-Antoine Lavoie

Le programme sera disponible à partir de septembre 2019. La Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval (FSA ULaval) a choisi d'offrir la concentration Entrepreneuriat et gestion de PME pour ce partenariat avec le CUA.

Elle compte ainsi présenter « une formation ancrée dans les milieux d’affaires et les activités de la région de Chaudière-Appalaches ».

Dans un contexte où les entreprises de la région font face à de nombreux défis de recrutement, l’arrivée de ce programme d’études est considérée comme un important outil de rétention de la population.

Le développement d’études universitaires en Beauce fait d’ailleurs partie des priorités des élus de la région.

« Les jeunes d’ici, au lieu d’aller à Québec pour étudier, ils pourront le faire en Beauce. On a plus de chance de les garder dans la région après », se réjouit le préfet suppléant de la MRC Nouvelle-Beauce et maire de Vallée-Jonction, Réal Bisson.

Le programme prévoit des partenariats avec l’École d’entrepreneurship de Beauce, Entrepreneuriat Laval et d’autres organismes de développement économique.

Réputation

Selon le directeur du Département de management de la FSA ULaval, Pierre-Sébastien Fournier, ce partenariat contribuera à la « formation d’une relève en gestion et en entrepreneuriat dans une région reconnue pour sa vitalité et sa réussite économique ».

Cette nouvelle offre pourrait permettre au Centre universitaire des Appalaches d’élargir son bassin de recrutement, selon le maire de Vallée-Jonction.

« La Beauce a une bonne réputation au niveau de l’entrepreneuriat et du développement des affaires. Ça peut inciter des gens à venir étudier ici », croit Réal Bisson.