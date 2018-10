A l'invitation du premier ministre, des élus de tous les partis se sont rencontrés à Fredericton pour une session d'information sur les droits linguistiques et les droits des autochtones.

Le recrutement des ambulanciers a dominé les échanges. L'Alliance des gens et les progressistes-conservateurs ont abordé la question avec les libéraux, qui ont l'intention de gouverner en tentant d'obtenir la confiance de l'assemblée, malgré leur minorité.

Le chef allianciste Kris Austin se dit prêt à appuyer un parti qui proposera une solution à la pénurie d'ambulanciers. Son parti propose d'embaucher des ambulanciers unilingues dans des postes bilingues.

Le Parti progressiste-conservateur est du même avis. Le chef Blaine Higgs a confirmé que c'est la solution qui sera mise de l'avant, si son parti prend le pouvoir.

Pour sa part, le Parti Vert demande la tenue d'une enquête sur les services d'ambulance. Il est important d'assurer l'accès égal de notre service d'ambulance dans chaque région, dans chaque coin de la province, et bien sûr c'est nécessaire d'assurer le service dans les deux langues , a déclaré David Coon.

Les libéraux ont rapidement réagi à ces sorties des alliancistes et des verts. Les leaders des troisièmes partis ont laissé entendre que le renforcement des services d'ambulance et la réduction de la pénurie d'ambulanciers et ambulancières devraient faire partie du discours du trône. Je suis complètement d'accord , a affirmé Brian Gallant.

Le premier ministre répète toutefois qu'il n'est pas question de signer d'entente avec l'Alliance des gens, à cause de ses positions anti-bilinguisme.

Le chef Blaine Higgs s'est montré plus évasif en répondant qu'il n'aime pas penser que l'Alliance est contre le bilinguisme.

D'après un reportage de Michel Corriveau