Avec les informations de Tanya Neveu

Le conseil d'administration de la Caisse Desjardins du Témiscamingue annonce que les municipalités de Latulipe, Laverlochère, St-Bruno-de-Guigues et Rémingy sont touchées par ce plan d'optimisation du réseau de centre de service.

Les guichets automatiques seront maintenus et changés pour la nouvelle génération à Laverlochère et St-Bruno-de-Guigues.

Desjardins affirme que ces décisions s'appuient sur des mois d'analyse des habitudes transactionnelles et de consommation des membres.

Elle ajoute que plus de 96 % des transactions sont réalisées ailleurs qu'au comptoir de la Caisse.

Des rencontres d'information pour les quatre municipalités concernées auront lieu les 31 octobre et 1er, 5 et 6 novembre prochain afin de répondre aux questions et aux préoccupations des membres touchés.

Abitibi-Ouest

Des changements sont aussi à prévoir en Abitibi-Ouest. À compter du 1er janvier 2019, les services au comptoir de Dupuy ne seront plus offerts.

Un guichet automatique de nouvelle génération sera installé.

À Normétal et Ste-Germaine-Boulé, les guichets automatiques seront retirés en raison du faible achalandage.

Le service au comptoir de Normétal demeure ouvert et sera bonifié à raison de trois heures par semaine.

Des rencontres d'information pour les trois municipalités concernées auront lieu les 22-23 et 24 octobre prochain.