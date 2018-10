Il y avait également une femme sur place. Elle sera rencontrée. Est-ce qu'il y aura des accusations qui seront portées contre ces individus, ça reste à déterminer , a mentionné le porte-parole du Service de police de Sherbrooke (SPS), Martin Carrier.

Après avoir été contacté par la victime, le Service de police de Sherbrooke a mis en place un périmètre de sécurité sur la rue Wellington Sud qui s'étendait de la côte de l'Acadie jusqu'à la rue Convent.

L'intervention s'est très bien passée avec le groupe d'intervention du SPS et des patrouilleurs. Il n'y a pas eu de résistance des deux personnes arrêtées et on déterminera le fil des événements en soirée avec les enquêteurs , a indiqué Martin Carrier.

On a la chance d'avoir un groupe d'intervention tactique à Sherbrooke. On le déploie pour ne pas prendre de chance au cas où ça aurait été une vraie arme , a quant à lui expliqué le porte-parole du SPS, Patrick Roy.

Le groupe d'intervention tactique du SPS a été déployé. Photo : Photo fournie/Nancy Roy

Les deux suspects sont connus des policiers de Sherbrooke, a précisé Martin Carrier.

La rue Wellington Sud a été rouverte à la circulation peu avant 17 h.