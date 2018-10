Billy McFarland a plaidé coupable à deux reprises. Tout d'abord, il a admis plus tôt cette année qu'il avait escroqué des investisseurs du Fyre Festival de 2017. Puis, des semaines plus tard, il a plaidé coupable à des accusations liées à une vente de billets frauduleuse.

Organisé sur les îles Exumas, aux Bahamas, le Fyre Festival avait été présenté comme « l’expérience culturelle d’une décennie ». Des célébrités comme Kendall Jenner, Bella Hadid ou encore Emily Ratajkowski en avaient même fait la publicité. Les prix des billets pouvaient aller jusqu'à 100 000 $ américains.

À la fin d'avril, les clients arrivés sur place ont vite déchanté. D'une part, les concerts du groupe de rock Blink-182 et du trio hip-hop Migos, promis au moment de l'achat des billets, avaient été annulés. Par ailleurs, les installations et les mets de luxe promis étaient en fait des tentes blanches percées et des sandwichs.

Les installations du Fyre Festival, aux îles Exumas des Bahamas Photo : AP/Jake Strang

Les procureurs réclamaient plus de 15 ans de prison. Billy McFarland avait été arrêté durant l'été 2017, avant d'être libéré sous caution.

Son avocat espérait la clémence du juge. Il a fait valoir que son client souffrait d'une maladie mentale qui le portait à croire que ses talents le mèneraient à « la gloire et à la fortune ».