Cette mesure découle d'une recommandation de l'Institut national de santé publique (INSPQ), qui a mené une étude sur le programme de vaccination.

Selon les données les plus récentes, les personnes de 60 à 74 ans et les bébés en santé courent de 6 à 10 fois moins de risques d'être hospitalisés lorsqu'ils contractent la grippe.

« Quand il s'agit de personnes à bas risque, on tient compte du fait que la vaccination répétée de ces personnes peut mener à une diminution de l'efficacité vaccinale à long terme », indique Rodica Gilca, médecin-conseil à l'INSPQ.

La Santé publique recommande plutôt d'offrir les doses aux personnes les plus à risque qu'on souhaite vacciner à 80 %.

« Selon nos estimations, le nombre de doses qui ne seront pas offertes est à peu près égal à celui qu'on devrait ajouter si on augmentait la couverture vaccinale parmi les personnes à risque jusqu'à 80 % et plus », ajoute Mme Gilca.