Les ministres sortants du Parti libéral du Québec se sont réunis pour une dernière fois sur la colline parlementaire à Québec.

Pour tous ceux qui n’ont pas été réélus ou qui, comme Julie Boulet, ont décidé de se retirer de la vie politique, c’était un moment émouvant.

En fait, c’est triste, mais c’est la vie, il faut savoir tourner la page et regarder vers l’avant. Ça nous fait tous un pincement au coeur, on a mis beaucoup de temps, beaucoup d’énergie, de coeur et de passion dans ce travail-là, dans cet engagement-là envers la société québécoise.

Avant le déclenchement des élections, Julie Boulet était ministre du Tourisme.

Elle aura été la dernière députée de Laviolette, une circonscription qui n’existe maintenant plus en raison du redécoupage de la carte électorale.

Elle avait fait son entrée à l’Assemblée nationale lors d’une élection partielle en octobre 2001, il y a donc 17 ans.