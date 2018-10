Trois policiers seront payés par le ministère de la Sécurité publique du Québec, deux du Service de police de Sherbrooke et un de la Régie de police de Memphrémagog (RPM), pour surveiller les activités du marché parallèle, notamment auprès des jeunes.

Nous, ce qui nous touche le plus actuellement, c'est principalement la vente de stupéfiants auprès des jeunes. On sait que si on est capable de contrôler au moins ce qui se vend de manière illégale, il risque d'y avoir moins de jeunes qui se retrouvent aux prises avec des problématiques au niveau des stupéfiants , mentionne le directeur de la RPM, Guy Roy

Au besoin, les policiers d'Accès tabac pourront également s'ajouter à l'équipe pour renforcer les interventions.