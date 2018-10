Un texte de François Pierre Dufault

Le leader autochtone entre à la Chambre haute à Ottawa en tant que sénateur indépendant. Il remplace Elizabeth Hubley, qui a pris sa retraite en 2017.

Dans un communiqué, le bureau du premier ministre décrit le nouveau sénateur insulaire comme un leader et un membre respecté de la communauté micmaque [qui] possède de l’expérience au sein de tous les échelons du gouvernement et [qui] a contribué au développement social et économique de sa communauté .

Brian Francis prévoit quitter ses fonctions de chef de la Première Nation d’Abegweit et de coprésident de la Confédération des Mi'kmaq de l'Île-du-Prince-Édouard, qu'il a occupées pendant 12 ans.

« Nomination très méritée »

Ses compétences ont été une source d'inspiration et sa nomination est très méritée. Bien qu'il s'agisse d'une reconnaissance de ses capacités personnelles, sa nomination est aussi une source de profonde fierté pour l'ensemble de la communauté micmaque , affirme Matilda Ramjattan, chef de la Première Nation de Lennox Island et coprésidente avec M. Francis de la Confédération des Mi'kmaq de l'Île-du-Prince-Édouard.

La nomination au Sénat de Brian Francis, de même que celle de l'avocate franco-ontarienne Josée Forest-Niesing, aussi annoncée jeudi, a été recommandée par un comité consultatif selon un processus ouvert à tous les Canadiens, afin d'assurer que les sénateurs sont indépendants et qu’ils reflètent la diversité au pays.

Je suis impatient de travailler avec Mme Forest-Niesing et M. Francis, et je suis convaincu que leur expérience et leurs vastes connaissances profiteront grandement au Parlement et à l’ensemble du Canada , a déclaré Justin Trudeau dans un communiqué, jeudi.

Les autres sénateurs de l'Île-du-Prince-Édouard sont Percy Downe, Mike Duffy et Diane Griffin.

Brian Francis est le deuxième sénateur micmac des Maritimes, après Dan Christmas de la Nouvelle-Écosse, nommé en 2016.