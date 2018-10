Dans un billet de blogue, Nathaniel Gleicher, le chef de la cybersécurité de Facebook et Oscar Rodriguez, chef de projet, ont expliqué que ces 559 pages et 251 comptes ont enfreint les conditions d'utilisation du site.

« Plusieurs de ces pages utilisaient des faux comptes ou plusieurs comptes avec le même nom et publiaient énormément de contenu dans un réseaux de groupes et de pages pour envoyer les utilisateurs vers leurs sites. Plusieurs utilisaient ces mêmes techniques pour donner l'impression que leur contenu était beaucoup plus populaire sur Facebook qu'il ne l'était véritablement. D'autres étaient des usines à publicités (« ad farms ») qui utilisaient Facebook pour tromper les utilisateurs en leur faisant croire qu'ils visitaient un forum de débat politique légitime », expliquent-ils.

Facebook a affirmé avoir entrepris ces mesures en vue du scrutin de la mi-mandat aux États-Unis, qui aura lieu le 6 novembre. Des dirigeants du réseau social ont précisé au Washington Post qu'ils n'avaient aucune indication que ces comptes étaient liés à la Russie.

Selon ce journal, deux des pages retirées avaient amassé plusieurs centaines de milliers, voire des millions, d'abonnés. La page Nation in Distress (Une nation en détresse), qui se voulait une page en faveur du président américain, Donald Trump, comptait quelque 3,2 millions d'abonnés. Une autre, Reverb Press, qui, en revanche se voulait farouchement opposée au président, était suivie par plus de 700 000 personnes.

Ces pages étaient considérées par des experts en désinformation comme étant des pages hyperpartisanes. Elles offraient des nouvelles exagérées ou prises hors-contexte pour générer du contenu visant à plaire à leurs auditoires respectifs. Ces contenus étaient souvent hautement politisés et misaient sur la polarisation politique pour encourager les internautes à les partager.