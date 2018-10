Ces ordonnances doivent permettre de contribuer « au mieux-être et au rétablissement de ces personnes » et constituer « une expérience enrichissante et relaxante, un moment de répit », peut-on lire dans le communiqué dévoilé jeudi par le MBAM.

« De plus en plus d’études le démontrent : le contact avec les œuvres d’art a un réel impact sur l’état de santé physique et mentale de la population », y indique la Dre Hélène Boyer, vice-présidente de MFDC.

L’organisme compte plusieurs milliers de praticiens.

Chaque médecin participant au projet pourra prescrire un maximum de 50 ordonnances. Celles-ci peuvent concerner jusqu’à deux adultes et deux enfants.