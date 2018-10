Un texte de Lyssia Baldini

EDMONTON



The Triangle Factory Fire Project



On commence par une pièce dramatique, The Triangle Factory Fire Project.



Écrite par Christopher Piehler, en collaboration avec Scott Alan Evans, la pièce revient sur un des feux les plus dévastateurs à New York en 1911.

The Triangle Factory Fire Project Photo : Scott Henderson Images

Le 25 mars 1911 à 16h45, un violent incendie éclate dans l'usine Triangle Shirtwaist, près de Washington Square, au coeur de Manhattan. La cause : une cigarette laissée dans une corbeille à papier.



Malgré tous les efforts, les flammes s’emparent de l’immeuble laissant certains employés s’échapper mais plus de 140 autres y laissent leur vie.

The Triangle Factory fire Project Photo : Walterdale Theater

L’histoire est racontée à l’aide de témoignages recueillis, de transcription de la Cour et de documents d’archives pour créer un récit dramatique de cet incendie historique.

The Triangle Factory Fire Project Photo : Scott Henderson Images

La pièce est présentée jusqu’au 20 octobre au théâtre Walterdale, dans le quartier Old Strathcona.

Festival d’humour

Sur une note plus joyeuse, c’est le retour du Festival de l’humour d’Edmonton!



Dès vendredi, à 19h30, profitez du spectacle Date Night Gala mettant en vedette cinq artistes dont la comédienne Monique Marvez. La soirée, autant pour les couples nouvellement unis que pour ceux de longue date, sera adaptée au public.

Date Night Gala, une soirée seulement! Photo : Edmonton Comedy Festival

À 22h, la soirée gala du festival rassemblera tous les meilleurs comédiens des derniers festivals pour vous offrir une soirée inoubliable, tout en rire!



Samedi, à 19h30, Steve Patterson de The Debaters de CBC Radio One, présentera une variété d’humoristes.

Steve Patterson, l'animateur de The Debaters à CBC Photo : CBC/YouTube

D’autres spectacles sont aussi présentés, mais faites vite car certains affichent déjà complet!



Les spectacles sont présentés les vendredi 12 et samedi 13 octobre au Arts Barns et au Yuk Yuks Comedy Club.

CALGARY

Keyboards : Marc-André Hamelin & Neil Cockburn

L'Orchestre philharmonique de Calgary présente dans sa série Showcase son prochain concert où sont mis à l'honneur les claviers.

Le pianiste Marc-André Hamelin Photo : Courtoisie Orchestre Philharmonic

Son premier invité, Marc-André Hamelin, un pianiste québécois acclamé dans le monde entier, interprétera la sublime pièce Mother Goose Suite et le Concerto pour piano en sol majeur du compositeur Ravel.

L'organiste Neil Cockburn Photo : Courtoisie Orchestre Philharmonic

Le concert s'achèvera de façon triomphale avec la Symphonie pour orgue de Saint-Saëns, avec le célèbre organiste Neil Cockburn.

Les deux représentations sont les vendredi 12 et samedi 13 octobre, à 19h30, à la salle Jack Singer du Arts Commons.

The Thin Man

Cette pièce à suspens met en scène le détective à la retraite Nick Charles. Celui-ci a prévu un Noël parfait avec son épouse Nora, leur chien et une bonne caisse de scotch.

La pièce The Thin Man Photo : Trudie Lee

Malheureusement, leurs vacances seront vite chamboulées lorsqu'un inventeur manque à l'appel et qu'une secrétaire est retrouvée morte, criblée de balles.

L'adaptation de The Thin Man par Lucia Frangione offre une nouvelle interprétation du film du réalisateur Dashiell Hammett. Ce mystère insensé déborde d'intrigues, de personnages scandaleux et de meurtres.

La pièce The Thin Man Photo : Trudie Lee

C'est une bonne façon de vous mettre dans l'ambiance de l'Halloween...

Les représentations sont jusqu'au samedi 13 octobre à 19h30 et le dimanche 14 octobre à 14h, au théâtre Vertigo.



CANMORE

Foire historique

L'ACFA régionale de Canmore/Banff offre deux sessions qui racontent l'histoire de la communauté francophone locale.

Sous forme d'images, de faits historiques racontés, d'objets présentés et de personnes clés, vous pourrez en apprendre un peu plus sur les pionniers francophones de la région.

Foire historique francophone Photo : ACFA de Canmore/Banff

Une première session est offerte, en français et en anglais, le vendredi 12 octobre, de 14h30 à 16h30.

Elle sera suivie d'une session en français accompagnée d'un vin et fromage, de 18h à 21h, au Centre scolaire communautaire francophone de Canmore.

L'accès est gratuit et pour tous. Vous pouvez vous inscrire sur le site de l'ACFA.

LETHBRIDGE ET FORT MCMURRAY

Deux Francothons

Dans le sud de la province, venez encourager la Cité des Prairies en faisant un don et en savourant un succulent spaghetti dans le cadre de son Francothon 2018!

Francothon à La Cité des Prairies Photo : Radio-Canada

La soirée débutera à 17h, le vendredi 12 octobre, à la Cité des Prairies, à Lethbridge.

Dans le nord de la province, faites votre don en dégustant une bonne bière et une délicieuse poutine. Il y aura également le groupe de musique Les Mauvais Caractères qui présentera un hommage aux Colocs.

Le Francothon débute à 17h, le vendredi 12 octobre, au Centre Boréal, à Fort McMurray.

Par ailleurs, dans les deux cas, vous recevrez un crédit d'impôt pour votre don.

Voilà pour cette semaine, bonnes sorties!