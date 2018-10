Avec les informations de Tanya Neveu

Les résultats démontrent que les taux signalés d'épuisement professionnel et de dépression étaient plus élevés parmi les résidents que chez les médecins en exercice et plus fréquents chez les femmes médecins que chez leurs homologues masculins.

Le président de l'Association des omnipraticiens du nord-ouest du Québec, Dr Jean-Yves Boutet, affirme que la région est aussi par cette étude.

En Abitibi-Témiscamingue j'ai pu vérifier, dans la période 2011-2014, il y a 36 médecins qui ont consulté le programme d'aide. En 2014-2017, ça a augmenté à 54. Donc même chez vous, il y a beaucoup de médecins qui font appel à ce programme d'aide étant donné les exigences du travail et le nombre d'heures à faire , raconte Jean-Yves Boutet.

Le sondage, réalisé en ligne, a été répondu par 2 547 médecins et 400 résidents en médecine au Canada.