Un système dépressionnaire en provenance du Midwest américain et qui recouvre maintenant le lac Supérieur et une grande partie du nord-ouest de l'Ontario a laissé tomber entre 10 et 20 cm de neige sur certaines régions du Manitoba mercredi.

La communauté de Saint-Labre a été la plus touchée. Environnement Canada estime à 20 cm la quantité de neige qui y est tombée.

Les conditions routières à l’est de Winnipeg sont très glissantes. Plusieurs véhicules y compris des semi-remorques ont fait des sorties de routes.

Par ailleurs, un bulletin météorologique spécial est présentement en vigueur pour certaines régions du nord-ouest de l'Ontario.

Environnement Canada prévoit entre 15 à 25 cm de neige pour certaines localités ontariennes telles que Dryden et Sioux Lookout.