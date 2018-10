Les enjeux principaux

Attirer les investissements

Revitalisation du centre-ville

Logements sociaux

Transport en commun et le projet d’autobus express (BRT)

Centre de prévention des surdoses

Les candidats

Vahide Bahramporian

Paul Cheng

Ali Hamadi

Ed Holder

Dan Lenart

Nina McCutcheon

David Millie

Jordan Minter

Mohamed Moussa

Carlos Murray

Sean M. O'Connell​

Paul Paolatto

Tanya Park

Jonas White

Les favoris

Parmi les 14 candidats, quatre se démarquent dans la course :

Tanya Park

Tanya Park Photo : Ville de London

Conseillère municipale du quartier 13 depuis les dernières élections, c’est la seule femme en lice pour le poste de maire. Selon elle, les électeurs veulent du changement dans le leadership municipal. Elle est aussi la seule des quatre principaux candidats à soutenir le projet de bus express. En plus du logement social et de la création d'un site de prévention des surdoses, elle appuie l'idée de la création d'un terminal alimentaire à London pour faire la promotion de l'agriculture locale et garantir la sécurité alimentaire des résidents de London. Elle s'engage par ailleurs à soutenir les arts et la culture dans la municipalité. Elle propose ainsi d’augmenter le financement du Programme d’investissement dans les arts communautaires de 750 000 $.

Paul Cheng

Paul Cheng, candidat au poste de maire de London Photo : CBC

C’est la deuxième tentative de Paul Chang à la maire. L’homme d’affaires avait perdu en 2014 face à Matt Brown. Son objectif premier est d’attirer les entreprises et les investissements à London. M. Cheng estime que depuis plusieurs années, la ville a acquis une mauvaise réputation dans le domaine des affaires, notamment en raison de la lourdeur de la bureaucratie.

Ed Holder

Ed Holder, ancien député fédéral de London-Ouest, se présente au poste de maire de London. Photo : CBC

L’ancien député conservateur de London-Ouest et ex-ministre d'État chargé des Sciences et de la Technologie tente sa chance sur la scène municipale pour la première fois. Il entend utiliser son expérience à Ottawa pour faire avancer plusieurs dossiers, notamment assurer à la Municipalité des investissements fédéraux et provinciaux pour améliorer les infrastructures. Contre le projet de bus express en raison de son coût, il se dit toutefois en faveur du développement du transport en commun.

Paul Paolatto

Paul Paolatto se présente pour la première fois au poste de maire de London. Photo : CBC

Novice en politique, Paul Paolatto est chef d’entreprise à London depuis 18 ans. Selon lui, London souffre d’un malaise économique et social et a besoin d’un nouveau leadership. Il estime que son expérience dans le monde des affaires va lui permettre d’atteindre ses objectifs.