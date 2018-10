Une sélection présentée en collaboration avec Les libraires

Nombreux seront nos ennemis

Geneviève Desrosiers (L’Oie de Cravan)

« Geneviève Desrosiers, de sa trop courte vie, n'aura laissé comme œuvre poétique que ce recueil posthume, mais quel recueil! Sa poésie, plutôt narrative, a souvent été comparée à celle d'Hélène Monette, mais avec quelque chose du jeu enfantin, parfois proche de la comptine. Les jeux de mots et un humour ironique se mêlent à la fois au désespoir et à une insatiable soif de vivre. Ajoutez à tout cela une touche d'impertinence, de l'autodérision et la conscience de la futilité d'écrire, et vous obtenez Nombreux seront nos ennemis.

Ce recueil unique (dans tous les sens du terme) de la poète marque durablement par sa fraîcheur et l'originalité du ton, même une dizaine d'années après la parution de l'édition originale. Nombreux seront nos ennemis fait partie de ces rares livres qui ne veulent plus quitter la table de chevet. »

Maxime Nadeau, Librairie Carcajou (Rosemère)

La vie habitable

Véronique Côté (Atelier 10)

La couverture du livre « La vie habitable » de Véronique Côté Photo : Documents/Nouveau Projet

« J’ai lu et relu, avec extase, l’essai de Véronique Côté, La vie habitable : poésie en tant que combustible et désobéissances nécessaires. L’ouvrage alterne réflexions personnelles et réponses d’invités (Serge Bouchard, Hugo Latulippe entre autres) sur la place de la poésie dans nos vies (poésie à comprendre au sens large du terme et non pas littéraire). Ses sujets qui font mouche (cacophonie médiatique, soucis du territoire, démission citoyenne, faible taux d’alphabétisation de la population), son regard lumineux, son écriture sensible et magnifique ont fait de cette lecture un véritable moment de poésie. J’ai fermé mon livre à la fois exalté et rasséréné. »

Stéphane Dupuy, Librairie En marge (Rouyn-Noranda)

Manuel de poétique à l’intention des jeunes filles

Carole David (Les Herbes rouges)

La couverture du livre « Manuel de poétique à l'intention des jeunes filles » de Carole David Photo : Les Herbes Rouges

« Dans la poésie comme dans la vie, les mots sont à tout le monde; c’est la voix qui nous distingue. Mais de quoi est faite la voix d’une poète? De ces grandes figures de femmes (Mary Shelley, Camille Claudel) et d’hommes (Paul-Marie Lapointe, Richard Brautigan), qui hantent, fréquentent, la conscience? Une conscience de poète, une conscience de femme se construit tout au long du recueil (la voix et la conscience étant intimement liées, au point de presque se confondre). Jusqu’au "Kitchen Song" de la fin où chaque texte est une plongée dans ces petits rôles où nous enferment la famille, la vie domestique, la vie tout court, et qui forment notre conscience, notre voix. Grâce à une écriture précise mais sans froideur, musicale mais sans excès de lyrisme, on entend la voix de Carole David : riche, puissante, émouvante. »

Stéphane Picher, Librairie Pantoute (Québec)

Lait et miel

Rupi Kaur (Guy Saint-Jean Éditeur)

La couverture du livre « lait et miel » de Rupi Kaur Photo : Guy Saint-Jean Éditeur