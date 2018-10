Un juge a accepté de rejeter les allégations de l'une des trois accusatrices, Lucia Evans.

L’assistante du procureur, Joan Illuzzi-Orbon a indiqué au juge que la poursuite ne s’objecterait pas au rejet des accusations contre M. Weinstein dans la cause de Mme Evans. Elle a toutefois précisé que le reste de la cause, qui comprend deux autres présumées victimes, était solide. « En résumé, votre honneur, nous allons résolument de l’avant », a-t-elle déclaré.

L’avocate de Mme Evans, Carrie Goldberg, a déclaré que la décision du procureur de Manhattan d’« abandonner » sa cliente, « n’invalide pas la véracité de ses affirmations ». Elle témoigne plutôt de la nécessité de réformer le système de justice, dit-elle.

De son côté, l’avocat de M. Weinstein, Benjamin Brafman a déclaré au juge qu’il croyait que Mme Evans avait menti au grand jury et au magazine The New Yorker à propos de sa rencontre avec son client. Il a également avancé qu’il croyait qu’un enquêteur avait interféré dans le dossier en retenant le témoignage d’un témoin contredisant la version de l’accusatrice.

Dans un article publié il y a un an, Lucia Evans avait déclaré au magazine The New Yorker que Harvey Weinstein l'a forcée à lui faire une fellation lors d'une réunion à son bureau en 2004.

Les autres accusations incluent des allégations selon lesquelles Harvey Weinstein aurait violé une femme en 2013 et forcé un acte sexuel à une autre femme en 2006.

Le producteur déchu jure qu'il est innocent.